Josep Pedrerol: “Cholo, el Madrid te vuelve a pintar la cara, y jugando mal”

El presentador de El Chiringuito fue muy duro con el técnico del Atlético de Madrid

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol afirmó en El Chiringuito que Simeone ha conseguido que se hable más de su choque con Vinícius que de la derrota del Atlético de Madrid, cuando al equipo rojiblanco solo le queda la Copa del Rey. El presentador criticó el doble rasero: Vinícius es duramente señalado por sus gestos, mientras que al Cholo se le permite todo.

Pedrerol cuestionó que Simeone le dijera a Vinícius “Florentino te va a echar”, señalando que no es una actitud normal y que debería tener consecuencias. Y concluyó recordando que, pese a todo el ruido, el Real Madrid volvió a ganar incluso jugando mal.

