Josep Pedrerol: “No me creo lo que está aguantando Florentino”

El presentador afirma que desde el Real Madrid piden paciencia.

Josep Pedrerol

Publicado:

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, afirma tras la derrota del Madrid por 0-2 ante el Manchester City en el Bernabéu que, desde el entorno del club, le transmiten una palabra: paciencia. Aunque, si él fuese Florentino, le preguntaría a Xabi Alonso: “¿En qué estás de acuerdo con Guardiola?”.

El periodista asegura que no se cree todo lo que está aguantando el presidente del Real Madrid. Añade que ha visto un equipo que corre mucho, abraza mucho, pero que no gana, y remata diciendo que no quiere que le vendan milongas: que salgan y ganen.

