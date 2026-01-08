¡Ver momento completo!
Toni Freixa: "Si yo fuese De la Fuente, no me llevaría a Joan García"
Tremendo cruce entre el presentador de El Chiringuito y el tertuliano.
Publicidad
Toni Freixa afirmó que nadie duda de que De la Fuente quiere ganar el Mundial y que sus decisiones no son elegir “el cromo que más gusta”. Señaló que llevar a Joan García alteraría un grupo ya hecho, especialmente en la portería, donde hay un titular, un suplente y un tercero para apoyar.
Cuestionó si alguien propone que Unai Simón vaya solo para animar. Preguntado por Pedrerol sobre si él llevaría a Joan García, Freixa respondió que no es su decisión porque no es el seleccionador. El presentador le replicó: “Entonces, ¿para qué vienes aquí?”
Publicidad