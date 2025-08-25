Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

Xabi Alonso ha dejado a Vinicius Jr en el banquillo en el partido ante el Oviedo, algo que no sucedía desde el 14 de diciembre de 2024. El brasileño ha salido en el minuto 63 y ha dado un gol y una asistencia.

Josep Pedrerol ha asegurado que el carioca es muy bueno sobre el verde, pero que le da mucha pereza su actitud fuera del campo.