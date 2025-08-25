El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El discurso de Josep Pedrerol que se hará viral

Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

El brasileño, protagonista absoluto en Oviedo

Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Xabi Alonso ha dejado a Vinicius Jr en el banquillo en el partido ante el Oviedo, algo que no sucedía desde el 14 de diciembre de 2024. El brasileño ha salido en el minuto 63 y ha dado un gol y una asistencia.

Josep Pedrerol ha asegurado que el carioca es muy bueno sobre el verde, pero que le da mucha pereza su actitud fuera del campo.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Edu Aguirre: "Con Xabi Alonso no hay intocables"

Edu Aguirre: "Con Xabi Alonso no hay intocables"

Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

Josep Pedrerol: "Qué bueno es Vinicius...pero qué pereza me da"

Desafío en la arena

Marie-Line e Isabelle, primeras ganadoras del nuevo reto de Desafío en la arena

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar
Mucho ojo a esto del 'Boss'

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar

D'alessandro responde a los cánticos del Metropolitano contra el Madrid
¡Vaya 'palo'!

D'alessandro responde a los cánticos del Metropolitano contra el Madrid

Desafío en la arena
Momento destacado

Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica

Los concursantes están a las puertas de la final del Desafío en la arena y los jueces les piden que se arriesguen hasta límites insospechados con sus esculturas.

Así se encuentra el Camp Nou hoy en día
Vallas de seguridad, grúas, camiones...

Así se encuentra el Camp Nou hoy en día

El estado actual de la obra, desvelado por Marc Núñez

Desafío en la arena

El enorme reto de esculpir con arena blanda, la nueva pesadilla de Desafío en la arena

"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"

"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"

Mbappé y Franco, ídolos del madridismo

Mbappé y Franco, ídolos del madridismo

Publicidad