Jota Jordi: “¡Ya está bien!”

El FC Barcelona ha pasado ante el Albacete con una polémica no expulsión de Cancelo. El bando madridista pedía la doble tarjeta amarilla para el portugués, una quejas que han provocado un brutal enfado de Jota Jordi en El Chiringuito. “El Barça ha pasado porque es infinitamente superior, va primero porque es superior…”, se ha calentado Jota. Además, “os fastidia que el Barça pasase contra el Albacete y mucho”, ha sentenciado.

