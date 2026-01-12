El Chiringuito de Jugones

Jota Jordi: “Hoy el Barça ha ganado dos títulos: la Supercopa y que el Madrid celebre un casi empate”

El tertuliano, muy feliz tras conseguir la Supercopa de España

Jota Jordi y Fernando Sanz

Jota Jordi, tertuliano de El Chiringuito, celebró con entusiasmo la Supercopa conseguida por el Barça.“Hoy hemos ganado la Supercopa. Y, además, hemos ganado otra cosa: que el Madrid celebre que casi nos empata.”

El mensaje iba dirigido a quienes se conforman con competir y celebran un casi empate como si fuera un título. Para Jota Jordi, eso es motivo de vergüenza, especialmente al ver a jugadores como Gonzalo corriendo para defender a chicos formados en La Masia. Según su opinión, este trofeo es claramente del Barça, y resulta incoherente defender un supuesto “gran estilo” mientras se festeja no haber perdido en el último minuto.

