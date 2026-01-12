Jota Jordi: “Hoy el Barça ha ganado dos títulos: la Supercopa y que el Madrid celebre un casi empate”

Jota Jordi, tertuliano de El Chiringuito, celebró con entusiasmo la Supercopa conseguida por el Barça.“Hoy hemos ganado la Supercopa. Y, además, hemos ganado otra cosa: que el Madrid celebre que casi nos empata.”

El mensaje iba dirigido a quienes se conforman con competir y celebran un casi empate como si fuera un título. Para Jota Jordi, eso es motivo de vergüenza, especialmente al ver a jugadores como Gonzalo corriendo para defender a chicos formados en La Masia. Según su opinión, este trofeo es claramente del Barça, y resulta incoherente defender un supuesto “gran estilo” mientras se festeja no haber perdido en el último minuto.