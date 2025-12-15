¡Ver momento completo!
Juanfe Sanz: “El entorno del CTA dice que el VAR no debía intervenir en el penalti”
Juanfe Sanz asegura que, según el entorno del CTA, el VAR no debía intervenir en el polémico penalti del Alavés–Real Madrid.
Juanfe Sanz habla en exclusiva para El Chiringuito de Jugones. El tertuliano afirma que personas cercanas al CTA (Comité Técnico de Árbitros) le han trasladado mensajes desde el entorno arbitral en los que se asegura que, con el protocolo actual, el VAR no debería haber intervenido en la jugada del polémico penalti del Alavés–Real Madrid.
