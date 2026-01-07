El Chiringuito de Jugones

Juanfe Sanz: “Joan García no va a ir al Mundial”

“La lista nos la sabemos todos. Hay 23 jugadores de los 26 que van seguros." Aseguró el tertuliano.

Juanfe Sanz, redactor de El Chiringuito de Jugones, habló sobre la posibilidad de que Joan García forme parte de la lista de la selección española para el Mundial de este verano y fue tajante al respecto. Según explicó, el seleccionador Luis de la Fuente lo tiene muy claro y Joan García no entrará en la convocatoria. “El año pasado ya lo dije. La lista prácticamente se sabe desde diciembre”, aseguró Juanfe, dejando claro que no habrá grandes sorpresas.

El periodista añadió que la convocatoria está prácticamente cerrada: “Nos la sabemos todos. Hay 23 jugadores de los 26 que van seguros. Es el mismo grupo de la Eurocopa, añadiendo tres jugadores más”.

