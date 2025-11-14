El Chiringuito de Jugones

Juanfe Sanz: “Luis Rubiales no denunciará a su tío tras el ataque con huevos”

La empresa organizadora del acto presentará una denuncia por los daños provocados en la pantalla durante el lanzamiento de huevos.

Este jueves conocimos la noticia de que, en pleno acto de presentación del libro 'Matar a Rubiales', el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, recibió tres huevazos por parte de su tío, también llamado Luis.

Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito, afirmó que Rubiales ha tomado la decisión de no denunciar a su tío, alegando que no quiere “manchar su apellido”.

Sin embargo, el incidente no quedará impune, ya que la empresa organizadora del evento sí presentará una denuncia. Según informan, la pantalla contra la que impactaron los huevos ha sufrido desperfectos significativos, valorados en 20.000 euros. Por este motivo, la organización seguirá adelante con acciones legales.

