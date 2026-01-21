El Chiringuito de Jugones

Juanma Rodríguez: "Sentí vergüenza ajena el sábado en el Bernabéu."

Juanma comparó la situación con la película Lo que el viento se llevó

Juanma Rodríguez

El Chiringuito
Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, afirmó que este ha sido el programa más raro en el que ha participado. Reconoció que hoy no entiende nada de lo que está ocurriendo en el programa: no comprende que haya aficionados que se vayan enfadados a casa, ni que existan madridistas tristes, ni que haya gente preocupada.

Durante su intervención, Juanma comparó la situación con la película Lo que el viento se llevó, haciendo referencia a la famosa escena del corsé, para explicar que muchas veces se le da al fútbol una complejidad innecesaria. Según él, el fútbol, en ocasiones, es mucho más sencillo de lo que algunos quieren hacer ver.

Juanma Rodríguez

Juanma Rodríguez: "Sentí vergüenza ajena el sábado en el Bernabéu."

