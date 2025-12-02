"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

El Chiringuito de Jugones

José Álvarez afirmó en el plató de El Chiringuito que Lamine Yamal es un futbolista que, en los partidos importantes, siempre eleva su nivel y muestra su mejor versión.

José Álvarez recordó la gran actuación de Lamine Yamal ante el Inter de Milán en Champions como prueba de su carácter en los partidos grandes. El tertuliano aseguró que, por ese motivo, el joven extremo será clave mañana frente al Atlético de Madrid.

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito
Mensaje interno del Real Madrid

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”
Exclusiva de Pedrerol en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

Josep Pedrerol lanzó un mensaje de calma a la afición madridista tras el empate en Montilivi: el club no valora, a día de hoy, ningún relevo en el banquillo.

