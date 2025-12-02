Lamine Yamal y las actuaciones en encuentros decisivos
"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"
José Álvarez afirmó en el plató de El Chiringuito que Lamine Yamal es un futbolista que, en los partidos importantes, siempre eleva su nivel y muestra su mejor versión.
José Álvarez recordó la gran actuación de Lamine Yamal ante el Inter de Milán en Champions como prueba de su carácter en los partidos grandes. El tertuliano aseguró que, por ese motivo, el joven extremo será clave mañana frente al Atlético de Madrid.
