Lesión leve de la estrella barcelonista
Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador
José Álvarez ha revelado que Lamine Yamal no rindió al cien por cien en el Clásico frente al Real Madrid debido a unas molestias físicas.
El tertuliano, José Álvarez, informó que Lamine Yamal disputó el Clásico contra el Real Madrid tocado físicamente, lo que explicaría su rendimiento por debajo de lo habitual. El club azulgrana ha decidido aplicar un tratamiento conservador para no forzar al futbolista, consciente de la carga de minutos que arrastra a su corta edad.
