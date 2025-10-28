El Chiringuito de Jugones

Lesión leve de la estrella barcelonista

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador

José Álvarez ha revelado que Lamine Yamal no rindió al cien por cien en el Clásico frente al Real Madrid debido a unas molestias físicas.

El tertuliano, José Álvarez, informó que Lamine Yamal disputó el Clásico contra el Real Madrid tocado físicamente, lo que explicaría su rendimiento por debajo de lo habitual. El club azulgrana ha decidido aplicar un tratamiento conservador para no forzar al futbolista, consciente de la carga de minutos que arrastra a su corta edad.

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".
Preocupación por Lamine

El delantero argentino protagonizó un momento inolvidable durante un entrenamiento, cumpliendo el deseo de un aficionado que recientemente sufrió la pérdida de su hija.

Este domingo disfruta del enfrentamiento entre Ezkurdia y P. Etxeberria desde el Frontón Baztan, en Elizondo (Navarra).

"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

