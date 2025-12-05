El “león encerrado” Juanma Rodríguez vuelve a dejar una escena viral

Juanma Rodríguez ha protagonizado el momentazo de hoy en El Chiringuito de Jugones. El tertuliano explicó que no le dejaron entrar al plató y que, en teoría, existía un sistema para acceder pulsando un botón, aunque finalmente confirmó que dicho botón no existe. Entre risas, afirmó sentirse “como un león encerrado”, lo que provocó las carcajadas del resto de tertulianos.

Más adelante, señaló que lo único que no ve positivo de la gestión de Florentino Pérez es el intento de amigar al Real Madrid con el Barça, algo que considera imposible. Finalmente, aseguró que, en tiempos de Franco, el equipo del régimen era el Barça.