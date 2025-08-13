Esto no te lo esperabas...
Lobo Carrasco se rinde a Mbappé
"El único que puede enfrentarse a Lamine es Mbappé"
El Madrid ha disputado hoy el único partido de su corta pretemporada antes de que comience La Liga. Mbappé ha sido el jugador más destacado marcando dos goles y dando una asistencia en la victoria de los blancos por 4 goles a 0 frente al Tirol.
Lobo Carrasco se ha rendido a la actuación del francés, asegurando que el delantero del Madrid es el único que puede hacer frente a Lamine Yamal.
