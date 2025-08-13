El Chiringuito de Jugones

Lobo Carrasco se rinde a Mbappé

"El único que puede enfrentarse a Lamine es Mbappé"

Lobo Carrasco se rinde a Mbappé

El Madrid ha disputado hoy el único partido de su corta pretemporada antes de que comience La Liga. Mbappé ha sido el jugador más destacado marcando dos goles y dando una asistencia en la victoria de los blancos por 4 goles a 0 frente al Tirol.

Lobo Carrasco se ha rendido a la actuación del francés, asegurando que el delantero del Madrid es el único que puede hacer frente a Lamine Yamal.

