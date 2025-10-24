Exclusiva de Marcos, sobre Endrick
"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"
El Real Madrid y los representantes de Endrick se habrían reunido este jueves en la capital española para definir los próximos pasos del delantero.
Publicidad
El futuro inmediato de Endrick podría dar un giro inesperado con el Real Madrid. Según ha adelantado Marcos Benito, el club blanco y el entorno del joven brasileño han acordado que lo mejor para su progresión sea una cesión, preferiblemente fuera de España.
Publicidad