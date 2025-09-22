Marcos: “Vinicius podría….”  

El Chiringuito de Jugones

Vinicius fue sustituido en el 77 ante el Espanyol  

La situación del Vini en el Real Madrid, desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo no ha sido la idónea. Marcos Benito ha desvelado, en exclusiva, en El Chiringuito la línea de pensamiento del brasileño. El extremo ha vuelto a ser sustituido en liga y “si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinicius no siga en el Madrid en enero está encima de la mesa”, ha desvelado el redactor. Además, “si no se siente un jugador importante, en enero creo que pueden pasar cosas”, ha añadido.

