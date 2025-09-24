Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

En esta exclusiva de Marcos Benito en El Chiringuito, Xabi le dijo a Vinicius que disputará todo el partido en Cuidad de Valencia y le ha pedido que presione durante los 90 minutos. Le ha comentado que confía mucho en él y que va será un jugador determinante esta temporada. El futbolista brasileño se había mostrado molesto por los cambios del entrenador y, por ello, Xabi quiso mantener una breve conversación con él.