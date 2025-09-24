El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva de Marcos Benito sobre Vinicius

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Marcos Benito ha soltado la exclusiva: Xabi le transmite confianza y le confirma que va a jugar los 90 minutos. Además, le exige que presione durante todo el partido. El técnico considera que será un jugador determinante.

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

En esta exclusiva de Marcos Benito en El Chiringuito, Xabi le dijo a Vinicius que disputará todo el partido en Cuidad de Valencia y le ha pedido que presione durante los 90 minutos. Le ha comentado que confía mucho en él y que va será un jugador determinante esta temporada. El futbolista brasileño se había mostrado molesto por los cambios del entrenador y, por ello, Xabi quiso mantener una breve conversación con él.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"

Forjado a fuego - El ring de la forja: los herreros se enfrentan a una hoja inspirada en el WWE

El ring de la forja: los herreros elaboran su hoja con un proceso inspirado en el WWE

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua y sobrevivir en Kavik
Momento destacado

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua potable y sobrevivir en Kavik

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 
Exclusiva de Josep Pedrerol sobre el brasileño

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”
Tras la gala del Balón de Oro, Edu Aguirre pone los puntos sobre las íes

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

¿Debería haber ganado Lamine el ansiado premio?

Forjado a fuego - Los herreros tienen que usar una nueva aptitud: su memoria
Momento destacado

Los herreros ponen a prueba su memoria: tienen que copiar una hoja viéndola solo una vez

La fuerza o el ingenio no son lo más importante en esta prueba. Deben imitar una hoja que han visto ¡una sola vez!

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve

Marcos: “Vinicius podría….”  

Marcos: “Vinicius podría….”  

“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  

“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  

Publicidad