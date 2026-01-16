El Chiringuito de Jugones

Mario García, lateral del Racing: “Pensaba que pasábamos sin duda”

El defensor tuvo que cubrir a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo

Mario García

Mario García, lateral del Racing, atendió a El Chiringuito de Jugones tras el partido y compartió sus sensaciones. El defensor explicó que tuvo que cubrir a Lamine Yamal, de quien destacó que es un jugador muy habilidoso y difícil de frenar. Además, confirmó que, tras el encuentro, se llevó la camiseta del joven futbolista azulgrana.

Mario García también comentó que, en un momento dado del partido, tenía la sensación de que el Racing iba a pasar la eliminatoria sin ninguna duda. Por último, quiso elogiar a Joan García, del que aseguró que es un gran portero.

