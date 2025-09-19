El palo de Pedrerol al seleccionador español
"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"
El presentador ha mostrado su incredulidad con respecto a la elección del seleccionador español, Luis de La Fuente, de no convocar al actual portero del Barça, Joan García.
Joan García vuelve a exhibirse con el Barça, esta vez en Champions, y el debate sobre la portería de la selección española vuelve a estar más abierto que nunca. El silencio de Josep Pedrerol esta noche en 'El Chiringuito de Jugones' sobre la decisión de Luis de la Fuente de no llevarle lo dice todo...
