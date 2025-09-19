El Chiringuito de Jugones

El palo de Pedrerol al seleccionador español

"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"

El presentador ha mostrado su incredulidad con respecto a la elección del seleccionador español, Luis de La Fuente, de no convocar al actual portero del Barça, Joan García.

"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"

Joan García vuelve a exhibirse con el Barça, esta vez en Champions, y el debate sobre la portería de la selección española vuelve a estar más abierto que nunca. El silencio de Josep Pedrerol esta noche en 'El Chiringuito de Jugones' sobre la decisión de Luis de la Fuente de no llevarle lo dice todo...

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Josep Pedrerol denuncia la actuación del Cholo al final del encuentro
Las acciones del entrenador del Atleti fueron sancionadas por el árbitro del partido

El director técnico del Atlético de Madrid no acabó viendo el final del partido desde el banquillo, ya que fue expulsado en la derrota de su equipo ante el Liverpool

Las palabras de Xabi Alonso y Vinicius
Exclusiva Marcos Benito

Marcos Benito confirma que Xabi Alonso habló con Vinicius ante de dar el once titular ante el Marsella.

