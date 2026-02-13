La opinión del vestuario del Barça tras la debacle en el Metropolitano

El Atlético de Madrid ha protagonizado uno de los mejores partidos que se recuerdan en la era Simeone. Los colchoneros han sentenciado prácticamente la eliminatoria copera salvo milagro blaugrana en la vuelta en el Camp Nou.

José Álvarez ha informado que en el vestuario del Barça está molesto con el arbitraje en el Metropolitano, pero creen en darle la vuelta al marcador.