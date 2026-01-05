¡Ver momento completo!
Pedrerol a los venezolanos: “Que vosotros decidáis vuestro futuro”
El presentador de El Chiringuito quiso mandar un cariñoso mensaje a Venezuela.
Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones, habló sobre la situación de Venezuela y quiso mandar un mensaje de cariño al país: “Desde aquí, nuestro abrazo a Venezuela, a los que vivís en Venezuela y a los que estáis fuera de vuestro país. Que sea lo mejor y que vosotros decidáis vuestro futuro”.
