El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Pedrerol a los venezolanos: “Que vosotros decidáis vuestro futuro”

El presentador de El Chiringuito quiso mandar un cariñoso mensaje a Venezuela.

Josep Pedrerol

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones, habló sobre la situación de Venezuela y quiso mandar un mensaje de cariño al país: “Desde aquí, nuestro abrazo a Venezuela, a los que vivís en Venezuela y a los que estáis fuera de vuestro país. Que sea lo mejor y que vosotros decidáis vuestro futuro”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Jorge d'alessandro

D’Alessandro destaca a Gonzalo y lo compara con Quini, Santillana y Cristiano Ronaldo

Josep Pedrerol

Pedrerol a los venezolanos: “Que vosotros decidáis vuestro futuro”

Llegan nuevos progamas inesperados a Mega: descubre todas las novedades

Mega nos promete un nuevo año lleno de aventuras: consulta las novedades

Nuevo enfrentamiento en Frontón
Domingo a las 10:00h

Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu: el enfrentamiento de este domingo en Frontón

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night
Audiencias 2025

Mega sigue liderando entre el público masculino en 2025

Frontón en Mega
Domingo a las 10:00h

El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

El Frontón Astelena de Eibar acoge este sábado 28 de diciembre un nuevo duelo del Campeonato de Parejas, con el enfrentamiento entre Artola-Imaz y Elordi-Zabaleta, correspondiente a la sexta jornada de la competición.

La casa de empeños - Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?
Momento destacado

Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

Los amantes del cine se volverán locos con esta colección de productos de Hollywood.

La casa de empeños - ¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

Tomás Roncero y Matías Palacios

Matías Palacios: “Vinícius, más de lo que te dio, no te va a dar”

Juanfe Sanz

¿Por qué el madridismo pita a Vinícius? Juanfe Sanz te lo explica

Publicidad