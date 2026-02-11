El Chiringuito de Jugones

Exclusiva de José Álvarez

"El perfil de Bastoni gusta mucho al Barça para reforzar el central"

El tertuliano desvela en exclusiva el interés blaugrana en el jugador italiano

El Barça atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada, los de Flick van en cabeza en la liga española, están clasificados dentro del TOP-8 en Champions y este jueves se miden al Atlético de Madrid en semifinales de la Copa del Rey.

José Álvarez ha desvelado en exclusiva que el club blaugrana estaría interesado en Bastoni, jugador del Inter de Milán, para reforzar el centro de la zaga.

Programas

