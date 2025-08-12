Estaba claro que en el primer programa de la nueva temporada 25/26 de El Chiringuito, Tomás Roncero iba a llegar con ganas de meterle un 'palito' al Barça. Esta vez ha optado por el tema inscripciones.

A 4 días de que arranque La Liga, el Barça sigue sin inscribir a varios miembros de la plantilla, eso unido al 'caso' Ter Stegen y la capitanía, el periodista ha sido contundente: "No podemos normalizarlo..."