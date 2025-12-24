El Chiringuito de Jugones

¿Por qué el madridismo pita a Vinícius? Juanfe Sanz te lo explica

El tertuliano pone en tela de juicio el verdadero sentimiento de Vinícius hacia el Real Madrid

Juanfe Sanz

Juanfe Sanz, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, afirmó en el programa que hay muchos madridistas a los que no les gustan los comportamientos de Vinícius. Lo llamativo es que algunos de sus principales defensores están empezando a bajarse del barco, entre ellos María Trisac.

Por primera vez, se pone en tela de juicio el verdadero sentimiento de Vinícius hacia el Real Madrid. El club lo protege y lo respalda en numerosas ocasiones, pero surge la duda de si el jugador entiende realmente lo que significa el Madrid y su afición. La pregunta es clara: Vinícius, ¿por qué crees que el madridismo te pita?

