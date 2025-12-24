¿Por qué el madridismo pita a Vinícius? Juanfe Sanz te lo explica

Juanfe Sanz, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, afirmó en el programa que hay muchos madridistas a los que no les gustan los comportamientos de Vinícius. Lo llamativo es que algunos de sus principales defensores están empezando a bajarse del barco, entre ellos María Trisac.

Por primera vez, se pone en tela de juicio el verdadero sentimiento de Vinícius hacia el Real Madrid. El club lo protege y lo respalda en numerosas ocasiones, pero surge la duda de si el jugador entiende realmente lo que significa el Madrid y su afición. La pregunta es clara: Vinícius, ¿por qué crees que el madridismo te pita?