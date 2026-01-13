Recordamos a Álvaro Arbeloa como tertuliano de El Chiringuito: “Intento ser lo más mourinhista posible”

Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Real Madrid. Antes de llegar al banquillo blanco, fue tertuliano de El Chiringuito, donde dejó varias pinceladas que hoy cobran más sentido que nunca. En una de sus intervenciones aseguró que siempre intentó ser “lo más mourinhista posible”, defendiendo la idea de no tener miedo a ser uno mismo. Arbeloa también destacó su estrecha relación con Xabi Alonso, a quien definió como “casi un hermano”. Sobre el Santiago Bernabéu, fue muy claro: el público valora la calidad, pero por encima de todo el esfuerzo y la entrega, que considera la base del escudo del Real Madrid.

Ante las críticas, el nuevo técnico blanco se mostró firme y convencido, asegurando que a estas alturas “ya nada le hace daño”. En cuanto a su visión como entrenador, dejó una reflexión clave: lo más complicado no es la táctica, sino la gestión del jugador. Además, Arbeloa señaló que existe “mucha ansia de que el Madrid no gane” y recordó con especial ilusión a Vinícius Júnior, de quien habló con entusiasmo cuando el brasileño tenía solo 18 años.