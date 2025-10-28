El regreso más esperado: Paco García Caridad vuelve al Chiringuito

Paco García Caridad ha vuelto a El Chiringuito de Jugones por la puerta grande. Tras unos meses de baja por motivos de salud, el querido colaborador regresa al programa. Estamos muy contentos de tenerlo de nuevo en el plató: además de ser un gran profesional, es un amigo para todos. ¡Se le echaba mucho de menos! No te pierdas este momentazo de El Chiringuito.