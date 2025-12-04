Roncero se desata: la espectacular recreación del segundo gol al estilo “Roncericius Júnior

Tomas Roncero llegó eufórico al plató de El Chiringuito de Jugones. Nada más entrar, abrazó a Josep Pedrerol y comenzó hablando sobre la paz entre Xabi Alonso y Vinicius, celebrando el abrazo que ambos se dieron.

“Se acabaron los problemas, somos una familia unida y vamos a divertirnos”, afirmó con entusiasmo.

Después, Roncero analizó el primer gol del Real Madrid y, llevado por la emoción, se atrevió incluso a recrear el segundo tanto con un auténtico festival de toques. En ese momento, se transformó en todo un Roncericius Júnior, desatando las risas de los demás tertulianos.