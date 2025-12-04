El Chiringuito de Jugones

Roncero se desata: la espectacular recreación del segundo gol al estilo “Roncericius Júnior

El tertuliano confirmó de manera contundente que “se acabaron los problemas"

Tomás Roncero y Josep Pedrerol

Tomas Roncero llegó eufórico al plató de El Chiringuito de Jugones. Nada más entrar, abrazó a Josep Pedrerol y comenzó hablando sobre la paz entre Xabi Alonso y Vinicius, celebrando el abrazo que ambos se dieron.

Se acabaron los problemas, somos una familia unida y vamos a divertirnos”, afirmó con entusiasmo.

Después, Roncero analizó el primer gol del Real Madrid y, llevado por la emoción, se atrevió incluso a recrear el segundo tanto con un auténtico festival de toques. En ese momento, se transformó en todo un Roncericius Júnior, desatando las risas de los demás tertulianos.

José Álvarez afirmó en el plató de El Chiringuito que Lamine Yamal es un futbolista que, en los partidos importantes, siempre eleva su nivel y muestra su mejor versión.

