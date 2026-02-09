Esto no te lo esperabas...
Roncero: "Este Madrid es un desastre... pero el equipo con menos derrotas en Liga".
El tertuliano 'saca pecho' a pesar del momento que atraviesa el Real Madrid
El Real Madrid ha asaltado Mestalla con un juego que sigue sin convencer. A pesar del bache que ha atravesado el conjunto blanco en las últimas semanas, Tomás Roncero ha sacado pecho sobre una estadística que pocos esperaban...
El tertuliano ha asegurado que "este Madrid es un desastre... pero el equipo con MENOS DERROTAS en Liga".
