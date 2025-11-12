El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Rubiales rompe su silencio en El Chiringuito

Rubiales 'carga' contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

Luis Rubiales ha comparecido públicamente en El Chiringuito de Jugones para ofrecer su versión sobre el caso que le apartó de la presidencia de la RFEF.

Rubiales carga contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Luis Rubiales ha vuelto al foco mediático. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió al plató de El Chiringuito para “contar la verdad sin censura”, en una entrevista cargada de titulares. Durante su intervención, se refirió directamente a Jenni Hermoso, protagonista del episodio del beso tras la final del Mundial femenino. El exmandatario aseguró que Jenni Hermoso cambió su relato y defendió que todo fue “consentido y sin mala intención”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales

“Vi un movimiento inminente de la extrema izquierda para ir a por mí”, asegura Rubiales

Rubiales carga contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

Rubiales 'carga' contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

Top mecanic - Un deportivo frente a un escarabajo destrozados. ¿cuál de los dos será más fácil de restaurar?

Un deportivo frente a un escarabajo destrozados. ¿Cuál de los dos será más fácil de restaurar?

“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”
Opinión de Pedrerol sobre la fotografía de Messi

“La imagen es preciosa, pero no se puede entrar así al Camp Nou”

Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada
Una visita inesperada

Messi volvió al Camp Nou de forma improvisada

Top mecanic - Grégory y Stéphane se enfrentan a dos coches destrozados, uno de ellos acabó hundido
Momento destacado

Grégory y Stéphane se enfrentan a dos coches destrozados: uno de ellos acabó hundido

Un experto en carrocería y otro en motores tendrán que crear un coche que funcione en ambos aspectos a partir de dos chatarras: un Polo y un Yaris.

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"
Pedrerol analiza el bajón del Real Madrid

"Empezó fuerte y da la sensación de que ha perdido"

El presentador de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, valoró el difícil momento que atraviesa el Real Madrid tras su derrota en Europa y el empate liguero ante el Rayo. El periodista apuntó directamente al técnico blanco, del que aseguró que ya no transmite la misma fuerza que al inicio de temporada.

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Nuevo enfrentamiento en Frontón: Altuna III y P. Etxeberria, este domingo en Mega

Hansi Flick

José Álvarez: "Flick está cansado de la prensa y feliz con sus jugadores"

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

Publicidad