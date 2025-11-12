Rubiales 'carga' contra Jenni Hermoso: “Una persona con la madurez de 33 años no tiene un cambio de opinión, tiene un cambio de versión”

Luis Rubiales ha vuelto al foco mediático. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió al plató de El Chiringuito para “contar la verdad sin censura”, en una entrevista cargada de titulares. Durante su intervención, se refirió directamente a Jenni Hermoso, protagonista del episodio del beso tras la final del Mundial femenino. El exmandatario aseguró que Jenni Hermoso cambió su relato y defendió que todo fue “consentido y sin mala intención”.