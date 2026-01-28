¡Todos a por el 'Topocho'!

Es uno de esos días que no te puedes separar de El Chiringuito. Desde las 11 de la mañana vamos a estar en directo hasta las 2:30 de la madrugada cuando acabe El Chiringuito en MEGA.

Un miércoles con Chiringuito Inside, ya que Barça, Real Madrid y Atleti se juegan entran en el famoso 'TOPOCHO'. El Athletic, por su parte, se juega entrar en los play-offs de la Liga de Campeones.