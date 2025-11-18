¿Volverá Zidane al banquillo del Real Madrid?

El presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol, hizo referencia a la visita de Zinedine Zidane, exfutbolista y exentrenador del Real Madrid, en su regreso al Santiago Bernabéu. En esta ocasión, su presencia no estuvo relacionada con el fútbol, aunque sí tuvo lugar en el estadio donde el francés ha vivido tantas noches mágicas. La imagen a la que alude Pedrerol refleja la unión entre el presidente del Real Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes se vio sonrientes y posando de forma amistosa para la fotografía.