Información de José Luis Sánchez, sobre la relación entrenador-jugador
"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"
El brasileño trasladó al técnico su rectificación y pidió disculpas al club y a la afición, un gesto que ha sido recibido como un paso firme hacia la calma interna.
Según ha explicado José Luis Sánchez la reunión transcurrió en un clima calmado y constructivo. Vinicius trasladó su disculpa al club, a la afición y al vestuario, un gesto que Xabi Alonso ha valorado como un paso importante para recuperar la estabilidad interna. Además, José Luis, relata que el técnico considera que la situación queda encaminada hacia la normalidad.
