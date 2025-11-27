EXCLUSIVA DE EDU AGUIRRE
Xabi Alonso sondea a su vestuario para dar un salto competitivo
El técnico ha mantenido reuniones individuales con varios jugadores para conocer de primera mano qué aspectos del equipo deben potenciarse de cara a la próxima temporada.
Según la información adelantada por Edu Aguirre en El Chiringuito, Xabi Alonso ha iniciado una ronda de conversaciones privadas con distintos miembros de la plantilla para preguntarles qué mejorar y cómo fortalecer el rendimiento colectivo. El entrenador busca un diagnóstico interno claro que le permita ajustar ideas, reforzar la cohesión del vestuario y trazar un plan de evolución inmediato.
