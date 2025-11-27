El Chiringuito de Jugones

Xabi Alonso sondea a su vestuario para dar un salto competitivo

El técnico ha mantenido reuniones individuales con varios jugadores para conocer de primera mano qué aspectos del equipo deben potenciarse de cara a la próxima temporada.

Según la información adelantada por Edu Aguirre en El Chiringuito, Xabi Alonso ha iniciado una ronda de conversaciones privadas con distintos miembros de la plantilla para preguntarles qué mejorar y cómo fortalecer el rendimiento colectivo. El entrenador busca un diagnóstico interno claro que le permita ajustar ideas, reforzar la cohesión del vestuario y trazar un plan de evolución inmediato.

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: “Florentino Pérez le ha dicho a Xabi que no se juega el puesto ante Olympiacos”

Jota Jordi
Jota Jordi: “Estoy en el programa por obligación; a estos jugadores hay que exigirles mucho más”

Eduardo Inda y Pipi Estrada
Pipi Estrada: “Si Xabi Alonso no gana al Olympiacos, será destituido del Real Madrid”

El periodista afirmó que el Real Madrid aún no ha realizado un partido completamente redondo.

Edu: "Si todos hubieran corrido como Gonzalo o Asencio..."
El redactor, muy claro sobre la debacle blanca en Elche

Edu: "Si todos hubieran corrido como Gonzalo o Asencio..."

Jugadores o técnico, ¿quién tiene la culpa del mal momento del Madrid?

Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

