Este domingo en Frontón en Mega: Elordi y Zabaleta se enfrentan a Larrazabal y Mariezkurrena II

A partir del domingo a las 10:00 horas

Este domingo se retransmitirá en Mega en directo un emocionante partido correspondiente a la 13ª jornada del Campeonato de Parejas, que se disputará en el Frontón de Amorebieta.

Publicado:

La jornada dominical de pelota llegará cargada de emoción con el enfrentamiento entre las parejas Elordi–Zabaleta y Larrazabal–Mariezkurrena II, dos combinaciones que prometen ofrecer un espectáculo de alto nivel sobre la cancha.

El Frontón de Amorebieta será el escenario de este encuentro clave dentro del Campeonato de Parejas, una competición que entra en una fase decisiva y en la que cada partido resulta fundamental para la clasificación. La retransmisión en FRONTÓN MEGA permitirá a los aficionados disfrutar de la intensidad, la estrategia y la calidad de algunos de los mejores pelotaris del momento.

Una cita imprescindible para los amantes de la pelota vasca y del deporte en directo.

