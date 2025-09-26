Programas

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte

Llega a Mega Soplado a fuego, donde los maestros del vidrio compiten contra el tiempo, el calor y su propia creatividad.

Mega incorpora a su parrilla Soplado a fuego, un espectacular programa de soplado de vidrio donde diez artistas compiten para crear auténticas obras maestras.

Cada episodio es un despliegue de creatividad, tensión y destreza técnica, con desafíos cronometrados que ponen a prueba la resistencia, el talento y la capacidad de improvisación de los concursantes. Esculturas gigantes, técnicas ancestrales y diseños vanguardistas se mezclan para dar lugar a un show único y fascinante.

Soplado a fuego | Mega

El ganador obtendrá un premio de 60.000 dólares y una residencia artística en el prestigioso Corning Museum of Glass, una oportunidad irrepetible para impulsar su carrera.

Soplado a fuego promete convertirse en uno de los programas más sorprendentes del año. Un estreno que acerca el mundo del arte y la competición a todos los hogares.

Soplado a fuego | Mega
Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte

