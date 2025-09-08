Hemos visto a algunos de los mejores armeros regresar a sus forjas para recrear algunas de las armas más mortíferas e icónicas de la historia. Ahora, es el turno de los jueces de Forjado a fuego.

El doble campeón del programa, Ben Abbott, se enfrentará en su propio taller a una compleja construcción de dos semanas. Sin ayuda externa, dependerá únicamente de sus conocimientos, su equipo y hasta de su habilidad para manejar una cámara.

Su reto será forjar la espada de Sutton Hoo, un símbolo palpable del poder anglosajón que, presumiblemente, perteneció al rey Redbaldo a comienzos del siglo VII. La hoja se caracteriza por una complicada soldadura en patrón, donde acero torsionado e hierro forjado se combinan para dar vida a un diseño de damasco único.