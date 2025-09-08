Forjado a Fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

La espada de Sutton Hoo: el nuevo reto de Ben Abbott.

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

Publicidad

mega
Publicado:

Hemos visto a algunos de los mejores armeros regresar a sus forjas para recrear algunas de las armas más mortíferas e icónicas de la historia. Ahora, es el turno de los jueces de Forjado a fuego.

El doble campeón del programa, Ben Abbott, se enfrentará en su propio taller a una compleja construcción de dos semanas. Sin ayuda externa, dependerá únicamente de sus conocimientos, su equipo y hasta de su habilidad para manejar una cámara.

Su reto será forjar la espada de Sutton Hoo, un símbolo palpable del poder anglosajón que, presumiblemente, perteneció al rey Redbaldo a comienzos del siglo VII. La hoja se caracteriza por una complicada soldadura en patrón, donde acero torsionado e hierro forjado se combinan para dar vida a un diseño de damasco único.

Mega» Programas» Forjado a Fuego» Mejores momentos

Publicidad

Programas

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

José: “Este martes se anunciará que el Barça-Valencia se jugará en…”  

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

De campeón a artesano: Ben Abbott forja una reliquia del siglo VII

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

Fracaso histórico en El Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final
Momento destacado

Fracaso histórico en Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”
Pedrerol sale en defensa del joven futbolista del Barça

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”

Thomas y Alex conquistan de nuevo el Desafío en la arena con una obra surrealista arriesgada
Momento destacado

Thomas y Alex conquistan de nuevo el Desafío en la arena con una obra surrealista arriesgada

Con su tercera victoria, Thomas y Alex brillan en el Desafío en la arena con la obra más arriesgada.

Tradición y supervivencia: Chip Hailstone fabrica un original recolector de bayas para sus hijas en el Ártico
Momento destacado

Tradición y supervivencia: Chip Hailstone fabrica unos originales recolectores de bayas para sus hijas en el Ártico

En el Ártico, Chip Hailstone enseña a sus hijas a recolectar frambuesas con una herramienta tradicional.

Juanfe: “La conclusión que saca Mediapro es que las instalaciones están obsoletas” 

Juanfe: “La conclusión que saca Mediapro es que las instalaciones están obsoletas” 

La noche se llena de monstruos: artistas esculpen criaturas escalofriantes en la arena

La noche de monstruos: los artistas esculpen criaturas escalofriantes en la arena

Sin agua corriente ni electricidad, Sue Aikens construye su propio jacuzzi en mitad del Ártico

Sin agua corriente ni electricidad, Sue Aikens construye su propio jacuzzi en mitad del Ártico

Publicidad