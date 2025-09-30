Los campeones de Forjado a fuego se enfrentan entre sí: el encapsulado no es nada fácil

En este reto contamos con los mejores forjadores, que ya ganaron en anteriores programas.

Presenciamos un enfrentamiento entre campeones durante cinco horas, que es lo que dura la primera ronda. Tras ella, intervienen los jueces para evaluar la hoja que elaboren. Y después, se produce el cara a cara con uno de nuestros titanes de la forja.

Cada uno tiene que construir una hoja característica, pero con el propio estilo. Para ello usarán acero de alto carbono. Y, si les parece poco, tienen que añadir un damasco encapsulado para después usar ese lingote.

Hemos visto que los encapsulados se pueden hacer en veinte minutos. Pero esto es un poco más difícil, porque tienen que hacer dos soldaduras de forja, soldar esa capsula, cortar, moldear y estirar el lingote, y luego hacer otra soldadura de forja con ese acero, así que sube la dificultad.

¿Serán capaces de superar este gran reto?