Forjado a fuego cambia las reglas del juego: los concursantes diseñan su propio desafío

Los armeros deberán poner a prueba su destreza como herreros y, por primera vez, Forjado a fuego cambia las reglas del juego.

En esta ocasión serán los concursantes quienes decidan realmente cuál será el reto. Tendrán 10 minutos para ponerse de acuerdo y fijar los parámetros de la primera ronda: desde la longitud de la hoja hasta el estilo y los metales que van a utilizar.

En el almacén disponen de metales de sobra entre los que elegir. El único requisito del programa es que sus hojas no estén hechas de un solo tipo de acero.

El conductor del espacio elegirá al azar a uno de los armeros para que actúe como moderador de este proceso de selección conjunta. Una vez definidos los parámetros, deberán anotarlos en su cuaderno de notas. ¿Lograrán llegar a un acuerdo?