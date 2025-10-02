Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Para comenzar el reto de este programa, los participantes disponen de un montón aleatorio de enseres caseros. Un colchón, saltadores, pinzas de la ropa.

Todos ellos tienen algo muy específico en común: muelles de acero bueno de carbono y eso es lo que tienen que utilizar para hacer las hojas de estilo propio.

Hasta el que parece material muy fino puede ser muy útil.

El orden en el que eligen el acero ha sido elegido al azar, pero una vez que el objeto sea pedido, ya no podrá cambiarse.

Los herreros y los jueces están de acuerdo en que lo primero que escogerían sería la cama elástica, puede ser el modo más rápido de deconstruir.

Pero también son útiles el saltador oxidado, los muelles de las pinzas de la ropa, porque son fuertes, o las barras de las cortinas, aunque sean demasiado finas para un lingote decente.

Los tres que pasen a la segunda fase después de las tres horas de la primera, tendrán que encabar y convertir en hojas funcionales.

¡Quedaros a ver cómo despedazan un colchón para hacer una hoja! Aunque parezca una guerra de almohadas, no lo es.