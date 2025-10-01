Forjado a Fuego

Los jueces se meten en el taller: los herreros se enfrentan a ellos

Los ganadores de Forjado a fuego compiten contra los mismos jueces. ¿Quién dijo presión?

Forjado a fuego - Los jueces se meten en el taller: los herreros se enfrentan a ellos

En este programa presenciamos una competición de forja muy emocionante.

Por primera vez en años, nuestros jueces J.Neilson, Maestro cuchillero de la ABS, David Baker, especialista en recreación de armas históricas, o Ben Abott, volverán a pisar la arena del taller.

En la primera ronda de forja de 5 horas seguidas, los herreros tienen que construir una hoja de principio a fin. Y, quien gane, se las ve cara a cara con J. Neilson, David Baker y Ben.

¿Serán capaces de ganar a un campeón invicto como es Ben?

Más pistas sobre el reto hay en la decoración, que hace homenaje a diferentes culturas y pueblos del mundo.

En esta serie de competiciones nuestros herreros tienen que hacer reproducciones de armas del mundo.

Y en la primera ronda toca Filipinas, con una hoja que ya hemos visto en anteriores temporadas en este programa.

El acero con el que lo fabricarán también tiene su historia. Como Filipinas es conocido por los icónicos pueblos de pescadores, tienen que construir las hojas con anzuelos de acero de alto carbono de calidad. Por lo que van a hacer damascos encapsulados.

¿Conseguirán ganar los ganadores o a los invencibles?

