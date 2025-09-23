Forjado a Fuego

El ring de la forja: los herreros elaboran su hoja con un proceso inspirado en el WWE

La forja y la lucha libre se unen en este reto de Forjado a fuego: el acero está dentro de una jaula de combate.

Los herreros van a vivir lo más parecido a la lucha libre pero en versión forja. Las pruebas de este programa están inspiradas en los retos más memorables de la WWE.

Los participantes podrán ganar, además del título de campeón de Forjado a Fuego, un título de la competición de lucha libre.

Esto en concreto es nuestra versión del combate en la jaula de 1998, conocido como infierno en la celda.

Dentro hay encerradas unas palanquillas que tienen que liberar, para luego forjar unos lingotes de damasco. Y dado que la WWE tiene más de 40 años de vigencia, los lingotes tienen que tener al menos 40 capas. Con ese acero tienen que construir unas hojas de estilo propio, pero siguiendo unas medidas determinadas.

¿Se imaginarían los herreros enfrentándose a algo así?

Forjado a fuego - Los herreros tienen que usar una nueva aptitud: su memoria
Los herreros ponen a prueba su memoria: tienen que copiar una hoja viéndola solo una vez

La fuerza o el ingenio no son lo más importante en esta prueba. Deben imitar una hoja que han visto ¡una sola vez!

