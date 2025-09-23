El ring de la forja: los herreros elaboran su hoja con un proceso inspirado en el WWE

Los herreros van a vivir lo más parecido a la lucha libre pero en versión forja. Las pruebas de este programa están inspiradas en los retos más memorables de la WWE.

Los participantes podrán ganar, además del título de campeón de Forjado a Fuego, un título de la competición de lucha libre.

Esto en concreto es nuestra versión del combate en la jaula de 1998, conocido como infierno en la celda.

Dentro hay encerradas unas palanquillas que tienen que liberar, para luego forjar unos lingotes de damasco. Y dado que la WWE tiene más de 40 años de vigencia, los lingotes tienen que tener al menos 40 capas. Con ese acero tienen que construir unas hojas de estilo propio, pero siguiendo unas medidas determinadas.

¿Se imaginarían los herreros enfrentándose a algo así?