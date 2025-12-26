El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

Domingo a las 10:00h
El Frontón Astelena de Eibar acoge este sábado 28 de diciembre un nuevo duelo del Campeonato de Parejas, con el enfrentamiento entre Artola-Imaz y Elordi-Zabaleta, correspondiente a la sexta jornada de la competición.
El Frontón Astelena de Eibar será el escenario este fin de semana, el próximo 28 de diciembre, de un nuevo encuentro correspondiente a la 6ª jornada del Campeonato de Parejas.
El partido enfrentará a las parejas Artola–Imaz y Elordi–Zabaleta, en un duelo de Serie A que promete máxima intensidad sobre la cancha. Cuatro de los pelotaris más destacados del momento se medirán en un choque clave dentro de la competición.
La cita podrá seguirse en directo en MEGA, que retransmitirá el encuentro para los aficionados a la pelota.
