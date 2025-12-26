Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Domingo a las 10:00h

El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

El Frontón Astelena de Eibar acoge este sábado 28 de diciembre un nuevo duelo del Campeonato de Parejas, con el enfrentamiento entre Artola-Imaz y Elordi-Zabaleta, correspondiente a la sexta jornada de la competición.

Frontón en Mega

Publicidad

mega
Publicado:

El Frontón Astelena de Eibar será el escenario este fin de semana, el próximo 28 de diciembre, de un nuevo encuentro correspondiente a la 6ª jornada del Campeonato de Parejas.

El partido enfrentará a las parejas Artola–Imaz y Elordi–Zabaleta, en un duelo de Serie A que promete máxima intensidad sobre la cancha. Cuatro de los pelotaris más destacados del momento se medirán en un choque clave dentro de la competición.

La cita podrá seguirse en directo en MEGA, que retransmitirá el encuentro para los aficionados a la pelota.

Mega» Programas

Publicidad

Programas

Frontón en Mega

El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

La casa de empeños - Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

La casa de empeños - ¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

Tomás Roncero y Matías Palacios
¡Ver momento completo!

Matías Palacios: “Vinícius, más de lo que te dio, no te va a dar”

Juanfe Sanz
¡Ver momento completo!

¿Por qué el madridismo pita a Vinícius? Juanfe Sanz te lo explica

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?
Momento destacado

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

Rick y Corey se topan con una pieza única: un monopatín de la princesa Leia, fabricado por Santa Cruz y firmado personalmente por Carrie Fisher.

Diego Plaza
¡Ver momento completo!

Diego Plaza explica el porqué del cambio de foto de perfil de Vinícius

El brasileño está provocando una clara división en el público del Santiago Bernabéu

Edu Aguirre

Edu Aguirre: "Este Real Madrid es un equipo sin alma"

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

La mejor Tic Tac Cup de la historia bate récords: más de 65 millones de visualizaciones

Publicidad