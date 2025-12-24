¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

Cuando se trata de la seguridad en el mar no debemos escatimar en gastos. Y eso es lo que han hecho en La casa de empeños con este flotador de vidrio, aunque no sea por las mismas razones que lo haríamos nosotros.

En este caso lo que les ha enamorado es lo exclusivo de este flotador. Se utilizaban para pescar en una época en la que casi todos eran de madera o de corcho, que se empapaban y pesaban mucho. Así que empezaron a tuilizar el soplado a vidrio para hacerlos más resistentes.

Se extendieron por todo el mundo aunque surgieron en Escandivania. En Japón empezaron a hacerlos y flotaron hasta las playas en las que los chicos del programa lo encontraron. En concreto este flotador lleva la F grabada que en japonés significa Norte. ¿Puede tener más detalles?

Este tipo de objetos son coleccionables, pero hay muchos falsos. Los de color amatista y no verdes son más caros y tienen que estar hechos a manos, lo cual se verá por sus burbujas. Menuda reliquia.