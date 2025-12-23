La casa de empeños

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

Rick y Corey se topan con una pieza única: un monopatín de la princesa Leia, fabricado por Santa Cruz y firmado personalmente por Carrie Fisher.

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

mega
Rick y Corey se entusiasman al descubrir un monopatín de la Princesa Leia de Star Wars, fabricado por Santa Cruz Skateboards, una de las compañías más antiguas de tablas en Estados Unidos.

La pieza está firmada y personalizada por Carrie Fisher, lo que convierte su valor en prácticamente incalculable.

Rick y su hijo se ponen en contacto con el propietario del monopatín, Michael, dueño de una tienda de bicicletas y monopatines, quien les explica que la tabla es de 2014 y pide por ella 2.500 euros. Sin embargo, Corey recurre a su amigo Steve Grad para que la valore, y este no le asigna un precio superior a los 1.200 dólares.

Tras la tasación, Corey vuelve a llamar a Michael y le ofrece 500 dólares por la tabla. Su intención no es venderla, sino conservarla para decorar su despacho. ¿Llegarán finalmente a un acuerdo?

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

