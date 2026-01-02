Programas

La aventura continúa en 2026

Mega nos promete un nuevo año lleno de aventuras: consulta las novedades

Mega va a estar a la altura de lo que promete el 2026 y para saberlo solo hay que ver todas las novedades que trae, como Aislados.

Llegan nuevos progamas inesperados a Mega: descubre todas las novedades

mega
Si quieres un año nuevo lleno de aventuras, cada día más divertido que el anterior, quédate en Mega.

Aquí podras disfrutar de nuevos programas de Aislados, encontrarás cosas que ni imaginabas en La casa de empeños o visitarás lugares increíbles en Vida bajo cero, sobre todo ahora que estamos en pleno invierno.

Y si quieres un poco de suspende, adéntrate en el mundo de Mega Crimen. Si luego no eres capaz de dormir, puedes ponerte El chiringuito de jugones, porque sabemos que tampoco te perderás nada de la actualidad deportiva.

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Altuna III - Ezkurdia vs Laso - Albisu: el enfrentamiento de este domingo en Frontón

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Mega sigue liderando entre el público masculino en 2025

Frontón en Mega
Domingo a las 10:00h

El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

La casa de empeños - Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?
Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

La casa de empeños - ¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste
¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

En La Casa de empeños descubrimos cosas que nunca pensamos que serían útiles.

Tomás Roncero y Matías Palacios
Matías Palacios: “Vinícius, más de lo que te dio, no te va a dar”

El tertuliano argentino fue muy duro al hablar del extremo brasileño

Juanfe Sanz

¿Por qué el madridismo pita a Vinícius? Juanfe Sanz te lo explica

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?

Diego Plaza

Diego Plaza explica el porqué del cambio de foto de perfil de Vinícius

