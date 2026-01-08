El mejor frontón llega a Mega con un duelo de alto nivel en el Campeonato de Parejas

La emoción del mejor frontón regresa a MEGA con la retransmisión de un nuevo partido del Campeonato de Parejas. En esta ocasión, la novena jornada del torneo se disputará en el Frontón Arretxe de Valcarlos, un escenario emblemático que será testigo de un duelo de alto voltaje.

Altuna III y Ezkurdia se medirán a Elordi y Zabaleta en un enfrentamiento correspondiente a la Serie A, con puntos clave en juego y la clasificación muy ajustada. Ambas parejas llegan con la ambición de imponerse en una jornada decisiva, conscientes de la importancia de cada partido en esta fase del campeonato.

La cita promete intensidad, ritmo y grandes pelotazos, en una jornada pensada para los aficionados al frontón y para quienes disfrutan de la competición al más alto nivel.

MEGA continúa apostando por la pelota vasca y acerca a los espectadores uno de los torneos más seguidos de la temporada, con retransmisiones que mantienen viva la emoción del Campeonato de Parejas.