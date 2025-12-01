Así de importante es la superstición en el mundo de la pesca

Quedan pocas semanas para que termine la temporada de pesca y el .Com sigue en primer lugar y todos los demás quieren igualarlo y superarlo.

Para ello tienen que echar mano de todo lo que pueden: sus habilidades y por qué no, la suerte.

Bob Cook capitán del Fat Tuna explica en qué consiste la superstición para ellos.

Han capturado 8 peces, y están a uno de los 9 del .Com. Necesitan toda la suerte del mundo para ponerse en cabeza en la clasificación.

En el Fat Tuna tienen colgados los dientes de los peces que han conseguido.

Hace unos años compraron en el rastrillo lo que terminó siendo un amuleto, puesto que al día siguiente pescaron un atún muy grande. Así que ya piensa ya no lo puede quitar de ahí, porque es muy supersticioso.

La superstición es muy importante en el mundo de la pesca. Le gusta creer que tiene la habilidad para encontrar atunes, pero si tener algún ritual les ayuda a conseguir más peces, lo practicarán también.