Así preparan a mano los sedales para captar cebos
Lejos de grandes tecnologías, los métodos de la pesca son muchos de ellos manejables con las manos.
Spurge Krasowski, el capitán del Moonshine, prepara los sedales a mano.
Dice que le falla la vista, pero sus años de experiencia seguro que hacen que pudiera hacerlo hasta con los ojos cerrados.
En concreto nos enseña un nudo cucharilla y sirve para pescar el cebo que necesitan.
Todo es una cadena: ponen una pescadilla para pescarlas a unos 30 metros vivas y luego utilizarlas para captar atunes, que es el verdadero objetivo.
Y por lo que parece les está funcionando para hacerse con más cebos. ¿Conseguirán atraer así al gran atún?
