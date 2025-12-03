Pesca extrema

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Así preparan a mano los sedales para captar cebos

Lejos de grandes tecnologías, los métodos de la pesca son muchos de ellos manejables con las manos.

Pesca extrema - Los sedales para captar el cebo se hacen a mano

Publicidad

mega
Publicado:

Spurge Krasowski, el capitán del Moonshine, prepara los sedales a mano.

Dice que le falla la vista, pero sus años de experiencia seguro que hacen que pudiera hacerlo hasta con los ojos cerrados.

En concreto nos enseña un nudo cucharilla y sirve para pescar el cebo que necesitan.

Todo es una cadena: ponen una pescadilla para pescarlas a unos 30 metros vivas y luego utilizarlas para captar atunes, que es el verdadero objetivo.

Y por lo que parece les está funcionando para hacerse con más cebos. ¿Conseguirán atraer así al gran atún?

Mega» Programas» Pesca extrema» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Pesca extrema - Los sedales para captar el cebo se hacen a mano

Así preparan a mano los sedales para captar cebos

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

Edu Aguirre

Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”

Pesca extrema - El estado del mar determina dónde se acumularán los peces
Momento destacado

El estado del agua determina dónde se acumularán más peces

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"
Lamine Yamal y las actuaciones en encuentros decisivos

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  
Información de Marcos Benito en El Chiringuito

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

Tras los últimos partidos del Real Madrid, el técnico busca recuperar el vestuario

Pesca extrema - Así de importante en la superstición en el mundo de la pesca
Momento destacado

Así de importante es la superstición en el mundo de la pesca

Echarse a la mar ya es de por sí complicado, por lo que necesitan toda la suerte del mundo para salir exitosos del agua.

Mega

Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

Publicidad