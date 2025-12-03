Así preparan a mano los sedales para captar cebos

Spurge Krasowski, el capitán del Moonshine, prepara los sedales a mano.

Dice que le falla la vista, pero sus años de experiencia seguro que hacen que pudiera hacerlo hasta con los ojos cerrados.

En concreto nos enseña un nudo cucharilla y sirve para pescar el cebo que necesitan.

Todo es una cadena: ponen una pescadilla para pescarlas a unos 30 metros vivas y luego utilizarlas para captar atunes, que es el verdadero objetivo.

Y por lo que parece les está funcionando para hacerse con más cebos. ¿Conseguirán atraer así al gran atún?