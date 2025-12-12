Pesca extrema

Momento destacado

Los calamares entran en escena: así los utilizan para pescar atunes

Don Calamar se convierte en el protagonista del día en el Pinwheel.

Tyler sale solo a pescar hoy en el Pinwheel. Tiene todo preparado ya en todas partes del barco, listas para luchar contra los tiburones o para pescar atunes de dos metros y medio.

En la zona en la que está pescando abundan los calamares. Así que tiene que utilizar un cebo que sea real, porque los atunes se comen los calamares.

Y aquí tenemos a Tyler Mclaughlin, capitán del Pinwheel, peleándose con un escurridizo calamar para utilizarlo como cebo para que se le acerquen los atunes.

Tyler tira al agua a Don Calamar con la esperanza de que le atraiga el atún que necesita.

Su último atún no fue de mucha ayuda, no ganaron mucho dinero con él.

