Los calamares entran en escena: así los utilizan para pescar atunes

Tyler sale solo a pescar hoy en el Pinwheel. Tiene todo preparado ya en todas partes del barco, listas para luchar contra los tiburones o para pescar atunes de dos metros y medio.

En la zona en la que está pescando abundan los calamares. Así que tiene que utilizar un cebo que sea real, porque los atunes se comen los calamares.

Y aquí tenemos a Tyler Mclaughlin, capitán del Pinwheel, peleándose con un escurridizo calamar para utilizarlo como cebo para que se le acerquen los atunes.

Tyler tira al agua a Don Calamar con la esperanza de que le atraiga el atún que necesita.

Su último atún no fue de mucha ayuda, no ganaron mucho dinero con él.