Comienza la temporada de pesca tras la muerte del primer oficial del Pinwheel

La temporada del atún ha comenzado y toca volver al barco.

Esa es la parte más dura esta vez para Tyler McLaughlin, el capitán del Pinwheel. Pocos días antes de empezar la temporada, su mejor amigo y el mejor oficial que tuvo nunca, Duffy, murió de manera inesperada.

Ir a pescar sin él no va a ser lo mismo. Volver al barco es hacerlo con todos los recuerdos encima como una carga.

Por ello ha invitado a su hermana Marissa que va a pescar con él esta temporada. Ella también está muy afectada porque han sido amigos media vida. Tyler siente que no debería ir porque no él no está, pero aun así deben ir y pescar, por Duffy.

Lo mismo piensa el capitán del Wicked Pissah, Paul Hebert. Los pescadores de atunes tienen una conexión y su pensamiento está con su familia y amigos. Si alguien fallece todos lo lamentan. Y está seguro que desde alguna parte le gritará a Tyler ¡enrolla!

Al ser el principio de la temporada, los pescadores saben que hay peces, solo hay que encontrarlos y cogerlos.

Pero algunos ya están listos para estrenar barco.